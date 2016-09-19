Во 2 сезоне 40 серии сериала «Пес» Максимов распутывает серию налетов на подпольные казино, хозяином которых является криминальный авторитет по кличке Седой. Примечательно, что нападавшие «проворачивали» свои дела, прикидываясь спецназом.
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