Статьи о сериале «Пес»

Статьи о сериале «Пес»
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали В 2025 году, впрочем, о картине вспоминают редко.
18 сентября 2025 10:52
«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»
«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса» С таким в органах не задержался бы даже с блатом в виде дяди-генерала.
25 июня 2025 08:27
Кадр из сериала «Пес»
4 второстепенных и 1 главный: актеры сериала «Пес», которых уже нет с нами Зрители не заметили замены главной звезды проекта. 
25 мая 2025 08:27
«Проблема не в собаке»: кинолог объяснил, почему на съемках «Пса» овчарка кусала даже Панфилова
«Проблема не в собаке»: кинолог объяснил, почему на съемках «Пса» овчарка кусала даже Панфилова В целом это довольно частая проблема с животными в кино.
1 комментарий
23 мая 2025 19:07
Кадр из сериала «Пёс»
Новая овчарка, другой Макс: Никита Панфилов должен был уйти из «Пса» ещё в первом сезоне Проект чудом продержался столько лет. 
1 комментарий
4 мая 2025 14:15
Город Ганалупа, а страна Гондурас? Вспоминаем, где на самом деле снимали «Пса»
Город Ганалупа, а страна Гондурас? Вспоминаем, где на самом деле снимали «Пса» Близко к нашей действительности, но в тот же момент на нее непохоже. 
1 комментарий
28 марта 2025 16:40
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
28 февраля 2025 18:07
Пес и Гнездилов
Собака отошла на второй план, Гнездилова убрали: в России сняли бездушную копию «Пса» Хорош только исполнитель главной роли, но он проект не вытаскивает.
8 февраля 2025 14:15
Заканчивают службу счастливо только в «Псе» и «Мухтаре»: как поступают с настоящими служебными собаками
Заканчивают службу счастливо только в «Псе» и «Мухтаре»: как поступают с настоящими служебными собаками Грустная правда, о которой не любят говорить зрителям.
7 января 2025 20:32
«Боялся пушек»: Никита Панфилов вспомнил, как люди десятками страдали на съемках «Пса»
«Боялся пушек»: Никита Панфилов вспомнил, как люди десятками страдали на съемках «Пса» За кадром комедийного детектива постоянно дежурили медработники. 
7 декабря 2024 13:17
Американцев одновременно шокировал и покорил «Пес»: обсуждают даже не простофилю Гнездилова
Американцев одновременно шокировал и покорил «Пес»: обсуждают даже не простофилю Гнездилова Нашли свои плюсы и минусы, неочевидные российской аудитории.
27 ноября 2024 18:07
«Ну что, блохастый»: продолжить цитаты Гнездилова из «Пса» сможет 1 человек из 10
«Ну что, блохастый»: продолжить цитаты Гнездилова из «Пса» сможет 1 человек из 10 Для фанатов неадекватного, но такого обаятельного сотрудника органов.
2 комментария
19 ноября 2024 12:19
Считаете себя знатоком «Пса»? Этот тест не по зубам тем, кто невнимательно смотрел сериал
Считаете себя знатоком «Пса»? Этот тест не по зубам тем, кто невнимательно смотрел сериал Проверяем, как хорошо вы знаете факты о героях Никиты Панфилова и Михаила Жонина.
2 комментария
16 ноября 2024 16:40
У «Пса» есть отечественная копия, но без Гнездилова и Максимова: в этом сериале хороша только собака
У «Пса» есть отечественная копия, но без Гнездилова и Максимова: в этом сериале хороша только собака  Зрителям проект смотреть противно, включают только если по ТВ не идет ничего другого.
4 комментария
11 ноября 2024 13:40
В отличие от Максимова, Гнездилов не хочет: на 8 сезоне «Пса» поставили жирный крест
В отличие от Максимова, Гнездилов не хочет: на 8 сезоне «Пса» поставили жирный крест  Главные актеры решили больше никогда не пересекаться. 
6 ноября 2024 15:42
У Панфилова молоко на губах не обсохло: как выглядели герои «Пса» в школьные годы
У Панфилова молоко на губах не обсохло: как выглядели герои «Пса» в школьные годы Детская версия сериала легко бы вызвала фурор.
20 августа 2024 15:30
