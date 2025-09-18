Меню
Вся информация о сериале
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
В 2025 году, впрочем, о картине вспоминают редко.
Написать
18 сентября 2025 10:52
«Я тебе не оригохрен»: какой диагноз у странного Гнездилова из «Пса»
С таким в органах не задержался бы даже с блатом в виде дяди-генерала.
Написать
25 июня 2025 08:27
4 второстепенных и 1 главный: актеры сериала «Пес», которых уже нет с нами
Зрители не заметили замены главной звезды проекта.
Написать
25 мая 2025 08:27
«Проблема не в собаке»: кинолог объяснил, почему на съемках «Пса» овчарка кусала даже Панфилова
В целом это довольно частая проблема с животными в кино.
1 комментарий
23 мая 2025 19:07
Новая овчарка, другой Макс: Никита Панфилов должен был уйти из «Пса» ещё в первом сезоне
Проект чудом продержался столько лет.
1 комментарий
4 мая 2025 14:15
Город Ганалупа, а страна Гондурас? Вспоминаем, где на самом деле снимали «Пса»
Близко к нашей действительности, но в тот же момент на нее непохоже.
1 комментарий
28 марта 2025 16:40
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
Написать
28 февраля 2025 18:07
Собака отошла на второй план, Гнездилова убрали: в России сняли бездушную копию «Пса»
Хорош только исполнитель главной роли, но он проект не вытаскивает.
Написать
8 февраля 2025 14:15
Заканчивают службу счастливо только в «Псе» и «Мухтаре»: как поступают с настоящими служебными собаками
Грустная правда, о которой не любят говорить зрителям.
Написать
7 января 2025 20:32
«Боялся пушек»: Никита Панфилов вспомнил, как люди десятками страдали на съемках «Пса»
За кадром комедийного детектива постоянно дежурили медработники.
Написать
7 декабря 2024 13:17
Американцев одновременно шокировал и покорил «Пес»: обсуждают даже не простофилю Гнездилова
Нашли свои плюсы и минусы, неочевидные российской аудитории.
Написать
27 ноября 2024 18:07
«Ну что, блохастый»: продолжить цитаты Гнездилова из «Пса» сможет 1 человек из 10
Для фанатов неадекватного, но такого обаятельного сотрудника органов.
2 комментария
19 ноября 2024 12:19
Считаете себя знатоком «Пса»? Этот тест не по зубам тем, кто невнимательно смотрел сериал
Проверяем, как хорошо вы знаете факты о героях Никиты Панфилова и Михаила Жонина.
2 комментария
16 ноября 2024 16:40
У «Пса» есть отечественная копия, но без Гнездилова и Максимова: в этом сериале хороша только собака
Зрителям проект смотреть противно, включают только если по ТВ не идет ничего другого.
4 комментария
11 ноября 2024 13:40
В отличие от Максимова, Гнездилов не хочет: на 8 сезоне «Пса» поставили жирный крест
Главные актеры решили больше никогда не пересекаться.
Написать
6 ноября 2024 15:42
У Панфилова молоко на губах не обсохло: как выглядели герои «Пса» в школьные годы
Детская версия сериала легко бы вызвала фурор.
Написать
20 августа 2024 15:30
