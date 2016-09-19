Во 2 сезоне 21 серии сериала «Пес» происходит ряд покушений на одного из бывших сотрудников полиции. Мужчина уже долгое время зарабатывает на хлеб, оказывая услуги коллектора. Расследуя это дело, Макс понимает, что он многого недоговаривает.
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