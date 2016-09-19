Во 2 сезоне 22 серии сериала «Пес» Максимов и его собака оказываются в большой опасности из-за серии смертей, происходящих в городе. Некто гипнотизирует людей и заставляет их убивать друг друга. В трубке телефона звучит всего одна фраза…
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