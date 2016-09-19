Во 2 сезоне 39 серии сериала «Пес» кто-то открывает охоту на Максимова и Пса — в Сети предлагают хорошую награду за их убийство. В дело разом включились все криминальные элементы города. Сам Макс пытается выжить и найти автора объявления.
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