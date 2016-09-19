Во 2 сезоне 25 серии сериала «Пес» Максимов знакомится с новым другом — маленьким Сашей. Герой предлагает мальчику помочь ему в раскрытии нового дела, которое не заставило себя ждать. Труп мужчины в клоунском наряде уже вызвал интерес следствия.
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