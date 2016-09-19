Во 2 сезоне 10 серии сериала «Пес» полиция расследует несколько громких убийств. Улики приводят к группе людей, занимающихся торговлей поддельными предметами старины. Макс выясняет, что все погибшие были связаны с одной и той же женщиной.
Related video
Якубовичу сочувствует вся страна: дело в странной дочери (фото)
Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей
Всем знакам зодиака надо быть начеку: в августе есть сразу 15 крайне опасных дней
«Музей, не меньше!»: дворец Винер ошарашил даже живущего в элитных хоромах Малахова
Почернела от горя: что творится с певицей Натали после похорон мужа
Разбил миллионы женских сердец: почему от Батырева массово отворачиваются поклонницы
«Тебя страна не простит»: почему Леонов угрожал Крутому в США
Забавный тест: какой вид транспорта описывает вашу интимную жизнь?
У 4 знаков зодиака до конца лета будет черная полоса: готовьтесь к испытаниям
Лолита живет в постоянном страхе: самая близкая женщина изводит звезду
Не зря этого актера обожали в СССР: до самой смерти кружил головы молоденьким (фото)
Самые мудрые мужчины носят эти имена: к их советам стоит прислушиваться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail