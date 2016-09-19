Во 2 сезоне 9 серии сериала «Пес» в городе происходит сразу несколько громких убийств влиятельных людей. Многие уверены, что тут замешан тихий киллер по кличке Туман. Сам Максимов убежден, что это всего лишь городская легенда. Но вдруг он ошибается?
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