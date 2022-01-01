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Киноафиша Сериалы Пес Сезоны
Пес (2015 - …), список сезонов Пес 16+
Год выпуска 2015
Страна Украина
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Список сезонов сериала «Пес»
Пес - Сезон 1 Сезон 1
2015, 20 эпизодов
 
Пес - Сезон 2 Сезон 2
2016, 48 эпизодов
 
Пес - Сезон 3 Сезон 3
2017, 20 эпизодов
 
Пес - Сезон 4 Сезон 4
2018, 20 эпизодов
 
Пес - Сезон 5 Сезон 5
2020, 15 эпизодов
 
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