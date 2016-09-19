Во 2 сезоне 41 серии сериала «Пес» Макс и Пес находят труп мужчины на заброшенном складе. Выясняется, что погибший когда-то занимался грабежом инкассаторов. Максимов знакомится с бывшим подельником жертвы и предлагает ему сотрудничество.
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