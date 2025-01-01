[Открывающий текст первого сезона] За вами следят. У政府 есть секретная система, машина, которая шпионит за вами каждый час каждого дня. Я знаю, потому что я её создал. Я разработал машину для обнаруженияActs теракта, но она видит всё. Жестокие преступления, касающиеся простых людей, людей вроде вас. Преступления, которые правительство считало "неактуальными". Они не действовали, так что я решил, что действовать буду я. Но мне нужен был партнер, кто-то с навыками, чтобы вмешаться. Под преследованием властей, мы работаем в тайне. Вы никогда нас не найдете, но жертва или преступник, если ваш номер на исходе... мы найдём *вас*.