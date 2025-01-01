Харольд Финч[Открывающий текст первого сезона] За вами следят. У政府 есть секретная система, машина, которая шпионит за вами каждый час каждого дня. Я знаю, потому что я её создал. Я разработал машину для обнаруженияActs теракта, но она видит всё. Жестокие преступления, касающиеся простых людей, людей вроде вас. Преступления, которые правительство считало "неактуальными". Они не действовали, так что я решил, что действовать буду я. Но мне нужен был партнер, кто-то с навыками, чтобы вмешаться. Под преследованием властей, мы работаем в тайне. Вы никогда нас не найдете, но жертва или преступник, если ваш номер на исходе... мы найдём *вас*.
John Reese[Когда его спрашивают, кто он] Заинтересованная третья сторона.
Шерлок Холмс[из рекламы кроссовера "Prime Crime" канала WGN America с "Elementary"] Мы решаем загадки и боремся с преступностью.
Гарольд ФинчМы разрешаем загадки и предотвращаем преступления, прежде чем они начнутся.
Гарольд Финч[Открывающий нарратив, Сезон 2] За вами следят. У правительства есть секретная система, машина, которая шпионит за вами каждую минуту каждого дня. Я разработал эту машину, чтобы обнаруживать акты терроризма, но она видит всё. Насильственные преступления, в которых участвуют простые люди. Правительство считает этих людей "не имеющими значения". Мы — нет. Мы преследуемы властями, работаем в тайне. Вы нас никогда не найдете, но будь вы жертвой или преступником, если ваш номер вышел... мы найдем *вас*.
[Открывающий текст, сезон 5]
Гарольд Финч[Открывающий текст, 4-й сезон] За нами наблюдают. У правительства есть секретная система, машина, которая шпионит за вами каждую минуту каждого дня. Я разработал эту машину для того, чтобы выявлять террористические акты, но она видит всё. Жестокие преступления с участием обычных людей. Правительство считает этих людей "незаинтересованными". Мы - нет. Преследуемые властями, мы работаем втайне. Вы никогда не найдёте нас, но жертва или преступник, если ваше число подошло... мы найдём *вас*.
Mark Snow[Повторяемая фраза] Не забывай, ты на передовой.