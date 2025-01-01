Меню
Харольд Финч [Открывающий текст первого сезона] За вами следят. У政府 есть секретная система, машина, которая шпионит за вами каждый час каждого дня. Я знаю, потому что я её создал. Я разработал машину для обнаруженияActs теракта, но она видит всё. Жестокие преступления, касающиеся простых людей, людей вроде вас. Преступления, которые правительство считало "неактуальными". Они не действовали, так что я решил, что действовать буду я. Но мне нужен был партнер, кто-то с навыками, чтобы вмешаться. Под преследованием властей, мы работаем в тайне. Вы никогда нас не найдете, но жертва или преступник, если ваш номер на исходе... мы найдём *вас*.
John Reese [Когда его спрашивают, кто он] Заинтересованная третья сторона.
Шерлок Холмс [из рекламы кроссовера "Prime Crime" канала WGN America с "Elementary"] Мы решаем загадки и боремся с преступностью.
Гарольд Финч Мы разрешаем загадки и предотвращаем преступления, прежде чем они начнутся.
Шерлок Холмс Мы используем дедуктивную логику.
Гарольд Финч Мы используем современные технологии.
Шерлок Холмс У меня есть прекрасный и привлекательный партнер.
Гарольд Финч [паузa] У меня тоже есть такой.
[Риз бросает на него взгляд]
Джон Уотсон Неловко.
[Повторяемая фраза]
Nathan Ingram Каждый важен для кого-то.
Гарольд Финч [Открывающий нарратив, Сезон 2] За вами следят. У правительства есть секретная система, машина, которая шпионит за вами каждую минуту каждого дня. Я разработал эту машину, чтобы обнаруживать акты терроризма, но она видит всё. Насильственные преступления, в которых участвуют простые люди. Правительство считает этих людей "не имеющими значения". Мы — нет. Мы преследуемы властями, работаем в тайне. Вы нас никогда не найдете, но будь вы жертвой или преступником, если ваш номер вышел... мы найдем *вас*.
[Открывающий текст, сезон 5]
Harold Finch Вы находитесь под наблюдением. У правительства есть секретная система...
Harold Finch [искажение голоса] секретная система
John Greer Система, которую вы запросили, чтобы держать в-б-б-безопа#нось.
[глюки визуализации POV между Машиной и Самаритянином]
Harold Finch Машина, которая следит за вами каждый час каждого дня.
John Greer Вы предоставили ей возможность видеть всё, индексировать, упорядочивать и контролировать жизни обычных людей.
Harold Finch Правительство считает этих людей неактуальными. Мы — нет.
John Greer Но для неё вы *все* неактуальны. Жертва или преступник, если вы встанете у неё на пути...
Harold Finch Мы вас найдём.
Гарольд Финч [Открывающий текст, 4-й сезон] За нами наблюдают. У правительства есть секретная система, машина, которая шпионит за вами каждую минуту каждого дня. Я разработал эту машину для того, чтобы выявлять террористические акты, но она видит всё. Жестокие преступления с участием обычных людей. Правительство считает этих людей "незаинтересованными". Мы - нет. Преследуемые властями, мы работаем втайне. Вы никогда не найдёте нас, но жертва или преступник, если ваше число подошло... мы найдём *вас*.
Mark Snow [Повторяемая фраза] Не забывай, ты на передовой.
[повторяемая реплика]
Root Я не с тобой разговаривала.
