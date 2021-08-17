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Майкл Шур
Майкл Шур
Michael Schur
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Майкл Шур
Michael Schur
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Дата рождения
29 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Сценарист, Актер
Место рождения
Анн-Арбор, Мичиган, США
Рост
183 см
Биография Майкла Шура
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