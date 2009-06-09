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Киноафиша Сериалы Парки и зоны отдыха Сезоны
Парки и зоны отдыха (2009 - 2020), список сезонов Parks and Recreation 12+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 21 минута
Телеканал NBC
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Список сезонов сериала «Парки и зоны отдыха»
Парки и зоны отдыха - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 6 эпизодов
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 24 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 16 эпизодов
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 22 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 22 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 22 эпизода
 
Парки и зоны отдыха - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 14 эпизодов
 
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