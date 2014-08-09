В 1 сезоне 12 серии сериала «Чужестранка» Клэр и Джейми воссоединяются и отправляются в семейное поместье Лаллиброх. Там он знакомит свою жену с сестрой, ее мужем и племянниками. Однако шотландцы не особо рады англичанке.
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