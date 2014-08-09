Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 1 Серия 8

Чужестранка 2014 8 серия 1 сезон

9.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Чужестранка»
Англичанка
Сезон 1 / Серия 1 9 августа 2014
Замок Леоч
Сезон 1 / Серия 2 16 августа 2014
Выход
Сезон 1 / Серия 3 23 августа 2014
Собрание
Сезон 1 / Серия 4 30 августа 2014
Плата
Сезон 1 / Серия 5 6 сентября 2014
Командир гарнизона
Сезон 1 / Серия 6 13 сентября 2014
Свадьба
Сезон 1 / Серия 7 20 сентября 2014
По обе стороны
Сезон 1 / Серия 8 27 сентября 2014
Расплата
Сезон 1 / Серия 9 4 апреля 2015
Только щёлкни пальцем
Сезон 1 / Серия 10 11 апреля 2015
Дьявольская метка
Сезон 1 / Серия 11 18 апреля 2015
Лалиброх
Сезон 1 / Серия 12 25 апреля 2015
Часы
Сезон 1 / Серия 13 2 мая 2015
Поиск
Сезон 1 / Серия 14 9 мая 2015
Вентворзский узник
Сезон 1 / Серия 15 16 мая 2015
Искупление души человеческой
Сезон 1 / Серия 16 30 мая 2015
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Чужестранка» Фрэнк ищет свою жену, которая так внезапно исчезла. Он все еще надеется на ее возращение. Тем временем Клэр пытается свыкнуться с идеей о новом браке. Она не может понять, что говорит ей сердце.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше