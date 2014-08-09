В 1 сезоне 8 серии сериала «Чужестранка» Фрэнк ищет свою жену, которая так внезапно исчезла. Он все еще надеется на ее возращение. Тем временем Клэр пытается свыкнуться с идеей о новом браке. Она не может понять, что говорит ей сердце.
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