В 1 сезоне 15 серии сериала «Чужестранка» Джейми ожидает смертного приговора. В любой момент его могут отправить на виселицу. Клэр и шотландские горцы придумывают план по спасению их сородича. Джек Рэнделл наведывается к Джейми в камеру.
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