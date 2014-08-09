В 1 сезоне 3 серии сериала «Чужестранка» Клэр решает воспользоваться своими медицинскими знаниями. Она думает, что с помощью этого сможет сбежать из замка. Джейми соглашается ей помочь. Свобода не кажется такой далекой.
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