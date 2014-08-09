В 1 сезоне 10 серии сериала «Чужестранка» Джейми встречается с графом Сэндригэмом. Шотландец надеется на его помощь, и англичане больше не будут его искать в надежде убить. Клэр пытается спасти брошенного ребенка.
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