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Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 1 Серия 2

Чужестранка 2014 2 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Чужестранка»
Англичанка
Сезон 1 / Серия 1 9 августа 2014
Замок Леоч
Сезон 1 / Серия 2 16 августа 2014
Выход
Сезон 1 / Серия 3 23 августа 2014
Собрание
Сезон 1 / Серия 4 30 августа 2014
Плата
Сезон 1 / Серия 5 6 сентября 2014
Командир гарнизона
Сезон 1 / Серия 6 13 сентября 2014
Свадьба
Сезон 1 / Серия 7 20 сентября 2014
По обе стороны
Сезон 1 / Серия 8 27 сентября 2014
Расплата
Сезон 1 / Серия 9 4 апреля 2015
Только щёлкни пальцем
Сезон 1 / Серия 10 11 апреля 2015
Дьявольская метка
Сезон 1 / Серия 11 18 апреля 2015
Лалиброх
Сезон 1 / Серия 12 25 апреля 2015
Часы
Сезон 1 / Серия 13 2 мая 2015
Поиск
Сезон 1 / Серия 14 9 мая 2015
Вентворзский узник
Сезон 1 / Серия 15 16 мая 2015
Искупление души человеческой
Сезон 1 / Серия 16 30 мая 2015
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Чужестранка» Клэр готовят к встречи с лордом. Горцы ей не доверяют из-за ее английского акцента и внезапного появления. Она знакомится с Геллиус Дункан. Клан узнает о ее медицинских способностях.

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