В 1 сезоне 1 серии сериала «Чужестранка» во время медового месяца из 1945-го медсестра Клэр Рэнделл переносится в 1743 год в Шотландию. Ее похищают горцы, она встречает молодого человека по имени Джейми.
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