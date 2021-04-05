«Олег» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале «Пятница». В центре сюжета – не самый лучший муж и отец по имени Олег. Целыми днями он просиживает в своем баре, почти не обращая внимания на любимую супругу и трех дочерей, которые растут фактически без отца. Олег искренне убежден, что квартира сама себя убирает, а еда в холодильнике появляется по мановению волшебной палочки. В один момент жизнь главного героя круто меняется: его супруга, которая полностью содержала дом и детей, неожиданно уезжает, оставляя все на его плечах. В полной растерянности Олег пытается понять, что же ему делать, как найти общий язык с повзрослевшими дочерьми и научиться готовить.