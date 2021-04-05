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Киноафиша Сериалы Олег
Олег (2021 - …) Олег 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность 10 часов 30 минут
О чем сериал

«Олег» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале «Пятница». В центре сюжета – не самый лучший муж и отец по имени Олег. Целыми днями он просиживает в своем баре, почти не обращая внимания на любимую супругу и трех дочерей, которые растут фактически без отца. Олег искренне убежден, что квартира сама себя убирает, а еда в холодильнике появляется по мановению волшебной палочки. В один момент жизнь главного героя круто меняется: его супруга, которая полностью содержала дом и детей, неожиданно уезжает, оставляя все на его плечах. В полной растерянности Олег пытается понять, что же ему делать, как найти общий язык с повзрослевшими дочерьми и научиться готовить.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виолетта Давыдовская
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Степан Девонин
Степан Девонин
Виталий Щербина
Ася Громова
Ася Громова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Олег - Сезон 1 Сезон 1
2021, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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