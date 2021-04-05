В 1 сезоне сериала «Олег» в центре истории оказывается не самый лучший муж и отец по имени Олег. У него в распоряжении есть свой бар. Дни и ночи он проводит там, а домой возвращается исключительно, чтобы поспать. Главный герой почти не общается со своей любимой женой и тремя дочерьми. Женщина в одиночку тащит на себе дом и детей. Однако жизнь Олега серьезно меняется, когда супруга неожиданно уезжает и оставляет на него все хозяйство. С ужасом мужчина пытается понять, как найти общий язык с повзрослевшими дочерьми, где находится кухня и почему белые вещи нельзя стирать вместе с цветными.