Олег 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Олег
Киноафиша Сериалы Олег Сезоны Сезон 1

Олег 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Олег»

В 1 сезоне сериала «Олег» в центре истории оказывается не самый лучший муж и отец по имени Олег. У него в распоряжении есть свой бар. Дни и ночи он проводит там, а домой возвращается исключительно, чтобы поспать. Главный герой почти не общается со своей любимой женой и тремя дочерьми. Женщина в одиночку тащит на себе дом и детей. Однако жизнь Олега серьезно меняется, когда супруга неожиданно уезжает и оставляет на него все хозяйство. С ужасом мужчина пытается понять, как найти общий язык с повзрослевшими дочерьми, где находится кухня и почему белые вещи нельзя стирать вместе с цветными.

0.0
5.8 IMDb
Список серий сериала Олег График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2021
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2021
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2021
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2021
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2021
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2021
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2021
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2021
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 2021
Сезон 1 Серия 10
15 апреля 2021
Сезон 1 Серия 11
15 апреля 2021
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2021
Сезон 1 Серия 13
20 апреля 2021
Сезон 1 Серия 14
21 апреля 2021
Сезон 1 Серия 15
22 апреля 2021
Сезон 1 Серия 16
22 апреля 2021
Сезон 1 Серия 17
26 апреля 2021
Сезон 1 Серия 18
27 апреля 2021
Сезон 1 Серия 19
28 апреля 2021
Сезон 1 Серия 20
29 апреля 2021
Сезон 1 Серия 21
29 апреля 2021
