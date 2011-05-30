В 1 сезоне 5 серии сериала «Объект 11» новое любовное увлечение Айжи приводит к расследованию давнего дела, связанного с торговлей человеческими органами. Отставной полковник подозревает международную благотворительную организацию.
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