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Киноафиша Сериалы Объект 11 Сезоны Сезон 1 Серия 6

Объект 11 2011 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 мая 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 30 мая 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 30 мая 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 мая 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 мая 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 30 мая 2011
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 30 мая 2011
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 30 мая 2011
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 30 мая 2011
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 30 мая 2011
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 30 мая 2011
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 30 мая 2011
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 30 мая 2011
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 30 мая 2011
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 30 мая 2011
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 30 мая 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Объект 11» спецгруппа расследует гибель иностранца, профессионального наемника. Медиум обнаруживает, что молодой человек на самом деле был артистом провинциального театра, которого наняли для розыгрыша бизнесмена.

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