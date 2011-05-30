В 1 сезоне 6 серии сериала «Объект 11» спецгруппа расследует гибель иностранца, профессионального наемника. Медиум обнаруживает, что молодой человек на самом деле был артистом провинциального театра, которого наняли для розыгрыша бизнесмена.
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