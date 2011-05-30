В 1 сезоне 14 серии сериала «Объект 11» обнаружены кости профессора, которого уже давно считали погибшим в автокатастрофе. Ясновидящим предстоит выяснить, кто убил ученого Слепко и кто вместо него был захоронен на кладбище несколько лет назад.