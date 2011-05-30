В 1 сезоне 2 серии сериала «Объект 11» происходит серия убийств мужчин, которые когда-то давно служили палачами в тюрьме. Ясновидящие приступают к поискам родственников казненных заключенных, желающих отомстить за гибель близкого человека.
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