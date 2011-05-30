В 1 сезоне 13 серии сериала «Объект 11» ясновидящие расследуют убийство уважаемого врача, который состоял в религиозной секте. Выясняется, что лидер организации обещал поделиться с последователями учения тайной вечной жизни без смерти.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail