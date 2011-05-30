В 1 сезоне 11 серии сериала «Объект 11» в своей квартире мертвой обнаружена сотрудница спецслужбы. Ясновидящие узнают, что девушка обладала секретными сведениями и встречалась с коллегой, которого через несколько дней тоже находят убитым.
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