В 1 сезоне 4 серии сериала «Объект 11» спецгруппа начинает расследовать убийство принца восточной державы и его служащего в номере отеля. Медиумы выясняют, что перед смертью погибший планировал приобрести необычный драгоценный камень.
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