В 1 сезоне 16 серии сериала «Объект 11» на месте убийства бомжа обнаружен дипломат с радиоактивной бомбой. Расследование приводит ясновидящих к экстремистской организации, которая готовится подорвать несколько многолюдных рынков.
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