В 1 сезоне 1 серии сериала «Объект 11» отставной полковник соглашается снова возглавить следственное спецподразделение и начинает поиск граждан с паранормальными способностями. Тем временем совершено похищение внучки известного профессора.
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