В 1 сезоне 17 серии сериала «Неизвестный» нервозность Шагина из-за утраченных воспоминаний усугубляется, на странности в его поведении начинает обращать внимание вся команда. Телегин считает, что консультант может причинить Евгении вред.
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