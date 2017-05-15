В 1 сезоне 10 серии сериала «Неизвестный» спецгруппа расследует гибель журналиста, освещающего различные скандалы. Убитый был замешан в необычной и опасной афере, а феноменальные способности мозга подводят Шагина в ответственный момент.
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