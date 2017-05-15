В 1 сезоне 14 серии сериала «Неизвестный» к Евгении обращается за помощью важный человек, в квартире которого мертвой обнаружена молодая девушка. В ходе расследования руководителю спецгруппы приходится принять непростое решение.
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