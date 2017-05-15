В 1 сезоне 22 серии сериала «Неизвестный» спецгруппа берется расследовать мистическое дело. Молодая девушка неожиданно получает письмо от убитой год назад сестры с просьбой о встрече. Команде предстоит отыскать отправителя и жестокого убийцу.
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