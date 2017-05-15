В 1 сезоне 7 серии сериала «Неизвестный» Телегину, члену спецгруппы, грозит не только увольнение из органов, но и тюремный срок. Пичугина объединяется с Шагиным, чтобы провести собственное расследование и помочь коллеге.
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