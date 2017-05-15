В 1 сезоне 3 серии сериала «Неизвестный» с помощью Евгении Шагин официально становится помощником спецгруппы, но не все рады этому назначению. Бюро в поисках преступника, подменяющего наркотики при продаже веществ несовершеннолетним.
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