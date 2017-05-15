В 1 сезоне 24 серии сериала «Неизвестный» спецгруппа берется расследовать дело о нелегальных мигрантах. Все указывает на то, что молодая девушка убила собственного мужа, но Шагин замечает детали, которые помогают ему выйти на истинного преступника.
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