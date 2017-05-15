В 1 сезоне 23 серии сериала «Неизвестный» обнаруживается брошенная машина, залитая кровью. Спецгруппа расследует убийство, считая, что жертва мертва, но у Шагина свое мнение на этот счет. Он пытается доказать, что совершено иное преступление.
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