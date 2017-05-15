В 1 сезоне 15 серии сериала «Неизвестный» спецгруппа отправляется на поиски свидетеля по коррупционному делу, которого команде поручено защищать. Шагин обнаруживает, что смерть угрожает не только пропавшему, а на вечеринке происходит убийство.
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