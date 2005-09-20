В 1 сезоне 11 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл с братом и Каталиной отправляются на ранчо для трудных детей, чтобы построить новый сарай взамен того, что они сожгли в детстве. Там Рэнди вынужден встретиться со своим самым жутким страхом – птицами.
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