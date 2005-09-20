В 1 сезоне 12 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл находит парня, у которого однажды украл бумажник с крупной суммой денег. Но для доброго дела недостаточно просто вернуть кошелек, ведь из-за той кражи парочка осталась без свадебного путешествия.
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