В 1 сезоне 20 серии сериала «Меня зовут Эрл» настало время подростка из списка, которого Эрл сильно напугал, когда тот был совсем маленьким. Но парень оказался не из робких и решил использовать Эрла как раба, чтобы тот как следует искупил свою вину.
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