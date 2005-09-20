В 1 сезоне 20 серии сериала «Меня зовут Эрл» настало время подростка из списка, которого Эрл сильно напугал, когда тот был совсем маленьким. Но парень оказался не из робких и решил использовать Эрла как раба, чтобы тот как следует искупил свою вину.