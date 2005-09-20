В 1 сезоне 21 серии сериала «Меня зовут Эрл» в жизнь Эрла внезапно возвращается его бывшая девушка Джесси, которую он бросил ради Джой. Теперь экс-супруга в реальной опасности, ведь все эти годы Джесси серьезно тренировалась, чтобы отомстить Джой.
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