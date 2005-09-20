В 1 сезоне 8 серии сериала «Меня зовут Эрл» Джой и Дарнелл готовятся к свадьбе и приглашают на церемонию всех, кроме Эрла. К тому же день свадьбы назначен на день рождения бывшего мужа, а все друзья у бывшей супружеской пары общие.