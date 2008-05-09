Меню
Мы из будущего 2010 - 2008, 1 сезон

Мы из будущего 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мы из будущего»

В 1 сезоне сериала «Мы из будущего» четверо хороших друзей в очередной раз отправляются на не совсем законные раскопки в Ленинградскую область. Уже много лет герои работают так называемыми копателями: они исследуют места, где когда-то шли массовые бои между русскими и немцами. В ходе таких экспедиций им, как правило, удается найти много ценных реликвий, в том числе старинные награды, немецкое оружие, какие-то важные предметы тех времен. Однако в этот день друзья находят что-то более важное — собственные фотографии. Решив, что все это — лишь галлюцинации, они отправляются к речке, чтобы искупаться. Но выныривают уже в совершенно другом времени.

Список серий 1-го сезона сериала «Мы из будущего»
