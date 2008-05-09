В 1 сезоне сериала «Мы из будущего» четверо хороших друзей в очередной раз отправляются на не совсем законные раскопки в Ленинградскую область. Уже много лет герои работают так называемыми копателями: они исследуют места, где когда-то шли массовые бои между русскими и немцами. В ходе таких экспедиций им, как правило, удается найти много ценных реликвий, в том числе старинные награды, немецкое оружие, какие-то важные предметы тех времен. Однако в этот день друзья находят что-то более важное — собственные фотографии. Решив, что все это — лишь галлюцинации, они отправляются к речке, чтобы искупаться. Но выныривают уже в совершенно другом времени.