В 4 сезоне 8 серии сериала «МульТВ» фабрика телевизионных грез вновь спешит на помощь. В этот раз она придет с «Разрушителями пословиц», кинокартиной без насилия и жестокости, а также с любопытным ведомственным соревнованием для людей в погонах.