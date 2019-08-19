В 4 сезоне 7 серии сериала «МульТВ» ваш чудо-ящик снова не подведет! На подходе шоу про путешествия со «Скалой», любимое народом «Поле чудес» в версии для взрослых, а также информация о надежном средстве против молодых, креативных и энергичных.