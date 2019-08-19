В 4 сезоне 24 серии сериала «МульТВ» ящик вновь расстелет перед вами волшебный ковер-самолет, который унесет вас в мир грез. Ведь что может быть лучше очередного кино со Светлаковым или романтической картины о любви? Правильно, только ужастик.