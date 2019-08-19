В 4 сезоне 4 серии сериала «МульТВ» вы узнаете много нового про крыжовник, насладитесь зрелищем для взрослых и посмотрите на интересный рекламный шедевр с участием группы «Руки вверх». А зрителей ждет воодушевляющая «повесть» об одном боксере.